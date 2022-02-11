Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Встреча советников лидеров «нормандского формата» пройдет в марте

Следующая встреча советников лидеров «нормандского формата» может состояться в марте

Фото: Pixabay.com

Следующая встреча политических советников лидеров «нормандского формата» пройдет в марте, сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в делегациях Германии и Франции.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в пятницу анонсировал, что могут состояться новые переговоры в «нормандском формате». По его словам, стороны не смогли прийти к компромиссу. Ожидается, что делегации продолжат рассмотрение вопросов по законам, предусмотренным Минскими соглашениями.

По его словам, необходимо также провести встречу «нормандской четверки» на уровне лидеров стран. Ермак рассказал о готовности Киева к конструктивному диалогу.

Материалы по теме:
Напряжение на границе с Украиной растет. Страны НАТО вывозят дипломатов из Киева и размещают дополнительные силы в Европе
Напряжение на границе с Украиной растет.Страны НАТО вывозят дипломатов из Киева и размещают дополнительные силы в Европе
24 января
«Конфронтация погубит всех» Макрон встретился с Путиным и Зеленским. Чем закончатся переговоры президентов по Украине?
«Конфронтация погубит всех»Макрон встретился с Путиным и Зеленским. Чем закончатся переговоры президентов по Украине?
9 февраля

В ночь на пятницу в Берлине завершились переговоры политсоветников «нормандской четверки». Они длились больше восьми часов.

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак считает, что для продвижения процесса урегулирования нужно добиться единой позиции всех участников — России, Германии, Украины и Франции.

Алия Шарафутдинова
Обсудить
Последние новости
Британский парламент решил ужесточить санкции против России
Байдену назвали последствия санкций против энергетического сектора России
Раскрыта опасность умных колонок
Россиянам назвали стабильные источники дохода на пенсии
Встреча советников лидеров «нормандского формата» пройдет в марте
Политолог рассказал о попытках США «расчленить» Россию и Китай
Россиян расстроил снос магазина интимных товаров в столице
Названы условия для выхода на пенсию по «старому» пенсионному возрасту
США предупредили Россию о визовых санкциях
В США назвали последствия столкновения России и Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.