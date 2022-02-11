Встреча советников лидеров «нормандского формата» пройдет в марте

Следующая встреча политических советников лидеров «нормандского формата» пройдет в марте, сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в делегациях Германии и Франции.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в пятницу анонсировал, что могут состояться новые переговоры в «нормандском формате». По его словам, стороны не смогли прийти к компромиссу. Ожидается, что делегации продолжат рассмотрение вопросов по законам, предусмотренным Минскими соглашениями.

По его словам, необходимо также провести встречу «нормандской четверки» на уровне лидеров стран. Ермак рассказал о готовности Киева к конструктивному диалогу.

В ночь на пятницу в Берлине завершились переговоры политсоветников «нормандской четверки». Они длились больше восьми часов.

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак считает, что для продвижения процесса урегулирования нужно добиться единой позиции всех участников — России, Германии, Украины и Франции.