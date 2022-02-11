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Глава Минобороны Великобритании ответил Шойгу про напичкивание Киева оружием

Министр обороны Британии Уоллес указал на поставку Украине только оборонительного оружия

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина получает от Лондона только оборонительное оружие. На это указал глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, передает РБК.

Он уточнил, что поставки Киеву носят ограниченный характер и «не представляют угрозы другим странам, пока они не вторгнутся на Украину». Так он ответил министру обороны России Сергею Шойгу, который потребовал объяснить поставки Британией оружия на Украину и появление там спецназа.

Ранее Шойгу заявил, что напичкивание оружием Украины идет со всех сторон, и делается это публично. «Не совсем понятно, для чего», — подчеркнул он.

Уоллес по итогам переговоров с Шойгу также поддержал идею наладить каналы коммуникаций между британскими и российскими военными. По итогам переговоров британский министр отметил, что его российский коллега и глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в очередной раз рассказал об отсутствии у Москвы планов по вторжению на Украину

Марина Совина
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