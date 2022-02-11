Глава Минобороны Великобритании ответил Шойгу про напичкивание Киева оружием
Украина получает от Лондона только оборонительное оружие. На это указал глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, передает РБК.
Он уточнил, что поставки Киеву носят ограниченный характер и «не представляют угрозы другим странам, пока они не вторгнутся на Украину». Так он ответил министру обороны России Сергею Шойгу, который потребовал объяснить поставки Британией оружия на Украину и появление там спецназа.
Ранее Шойгу заявил, что напичкивание оружием Украины идет со всех сторон, и делается это публично. «Не совсем понятно, для чего», — подчеркнул он.
Уоллес по итогам переговоров с Шойгу также поддержал идею наладить каналы коммуникаций между британскими и российскими военными. По итогам переговоров британский министр отметил, что его российский коллега и глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в очередной раз рассказал об отсутствии у Москвы планов по вторжению на Украину