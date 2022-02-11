Блогерша купила топ в сети и удивилась своему нелепому внешнему виду на примерке

Покупательница приобрела одежду в интернет-магазине популярного бренда Pretty Little Thing и удивилась своему нелепому внешнему виду во время примерки. Соответствующий пост появился в Instagram.

Блогерша и фитнес-тренер Хейли Мэдиган (Hayley Madigan) заказала себе вечерний атласный топ черного цвета с открытыми плечами и асимметричными рукавами. Покупка не оправдала ожиданий героини, в связи с чем она опубликовала коллаж «ожидание и реальность» на своей странице.

Слева она разместила снимок модели в упомянутом топе, показывая, как должна сидеть описанная вещь на фигуре. Справа женщина приложила свою фотографию и продемонстрировала, что обновка выглядит как блузка с декольте и симметричными рукавами. «Да, я пыталась опустить рукава, но тогда топ оголяет мою грудь», — подписала Мэдиган пост, который набрал больше десяти тысяч лайков.

Подписчики принялись критиковать марку в комментариях. «О, нет! Честно говоря, я никогда не заказываю в интернете ничего, что вызывает у меня сомнение. Это такой риск», «Вот почему я не покупаю одежду онлайн», «История моей жизни», «PLT вечно производят такие вещи», — высказались они.

В январе отличие платья на фото в сети от реальности рассмешило девушку во время примерки. Сначала Эмили показала фото желаемого товара на сайте. Речь шла о вечернем зеленом платье без рукавов с корсетным верхом и декольте, а также оборками и разрезом на юбке. Затем девушка сняла себя во время примерки: видно, что ей прислали мятый наряд тусклого оттенка, который оказался ей мал.