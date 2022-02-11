В России указали на подозрительную деталь в ситуации с допинг-тестом Валиевой

Если бы о проблемах с допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой было известно за час до Олимпиады, была бы замена. Результат был бы тот же — медаль, но с гораздо меньшими проблемами, утверждает олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она указала, что эта деталь вызывает подозрения об умышленности сложившейся ситуации.

«Мы всегда ждем какого-то подвоха, не знаем, откуда он придет, и всегда этого опасаемся. С одной стороны, действительно, сроки для публикации результатов были достаточными. Но в то же время сейчас во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) могут сказать, мол, у вас нет лаборатории, поэтому сложности. Когда будет, тогда будете требовать от нас выполнения сроков, а сейчас, будьте любезны, подождите. У нас были чемпионаты Европы, гран-при, кубки и так далее, понятно, что пробы российской спортсменки не являются приоритетом», — предположила Журова.

По ее словам, сейчас спортсмены и Олимпийский комитет России (ОКР) готовы к любому подвоху. В случае положительного допинг-теста у Валиевой под угрозу могут попасть и все остальные спортсмены, отметила депутат. «В том, что будут эту историю раскручивать, я не сомневаюсь», — отметила она.

Давайте о самом важном говорить. Если бы нам сказали за день до Олимпиады, да хоть за час до начала, мы могли бы сделать замену. Вот здесь какая-то умышленность прочитывается. У нас есть еще две сильных девочки, и все прекрасно знали, что они прекрасно выступят и покажут тот же результат Светлана Журова депутат Госдумы

Сейчас в WADA нет стопроцентного понимания, как с юридической точки зрения действовать, отметила она. «Пока у них нет гарантий, что мы не выиграем суд в случае чего. Отстранение началось с выигранной медали. Сложилась юридическая загвоздка, и они сейчас сами в недоумении, потому что оказались в ловушке. В итоге я бы хотела, чтобы медаль осталась у нашей команды, потому что все пробы у спортсменов чистые», — заключила Журова.

Ранее ОКР опубликовал официальное заявление по ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой, потребовав детальные пояснения по сложившейся ситуации.

8 февраля ОКР получил сведения от Международного агентства по тестированию о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) применило к Валиевой временное отстранение. Из Стокгольмской антидопинговой лаборатории было получено уведомление о неблагоприятном результате анализа допинг-пробы Валиевой, которая была взята 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

В пробе было обнаружено запрещенное вещество «триметазидин». В ОКР пояснили, что проба не относится к периоду проведения Олимпийских игр. До и после 25 декабря 2021 года Валиева неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе и в Пекине, во время турнира по фигурному катанию. Все результаты оказались отрицательными.

Статус временного отстранения означает, что Валиева с 8 февраля не имела права участвовать в российских и международных соревнованиях. 9 февраля состоялись слушания в Дисциплинарном комитете РУСАДА, который отменил решение о временном отстранении.

Сейчас Валиева имеет право тренироваться и принимать участие в соревнованиях до тех пор, пока Спортивный арбитражный суд (CAS) не вынесет иное решение относительно статуса Валиевой на Олимпиаде.