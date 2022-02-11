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Спорт

ОКР опубликовал официальное заявление по ситуации с допинг-пробой Валиевой

ОКР опубликовал заявление по делу о положительном допинг-тесте фигуристки Камилы Валиевой

Фото: Toby Melville / Reuters

Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал официальное заявление по ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой. Текст доступен на сайте комитета.

«В связи с тем, что Международное агентство по тестированию, действуя от лица МОК, официально обнародовало информацию относительно спортсменки Камилы Валиевой, ОКР считает необходимым дать детальные пояснения по сложившейся ситуации», — говорится в сообщении.

8 февраля ОКР получил сведения от Международного агентства по тестированию о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) применило к Валиевой временное отстранение. Из Стокгольмской антидопинговой лаборатории было получено уведомление о неблагоприятном результате анализа допинг-пробы Валиевой, которая была взята 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

В пробе было обнаружено запрещенное вещество «триметазидин». В ОКР пояснили, что проба не относится к периоду проведения Олимпийских игр. До и после 25 декабря 2021 года Валиева неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе и в Пекине, во время турнира по фигурному катанию. Все результаты оказались отрицательными.

Статус временного отстранения означает, что Валиева с 8 февраля не имела права участвовать в российских и международных соревнованиях. 9 февраля состоялись слушания в Дисциплинарном комитете РУСАДА, который отменил решение о временном отстранении.

Сейчас Валиева имеет право тренироваться и принимать участие в соревнованиях до тех пор, пока Спортивный арбитражный суд (CAS) не вынесет иное решение относительно статуса Валиевой на Олимпиаде.

«Поскольку положительная допинг-проба спортсменки была взята не во время Олимпийских игр, результаты Валиевой и результаты командного турнира во время Олимпиады не подлежат автоматическому пересмотру», — поясняет ОКР.

В ведомстве также обратили внимание на то, что допинг-проба Валиевой, отобранная после чемпионата Европы по фигурному катанию в январе текущего года (позднее чемпионата России), а также проба, взята во время ОИ, дали отрицательный результат.

«ОКР предпринимает исчерпывающие меры, чтобы защитить права и интересы членов Команды ОКР и сохранить честно завоеванную олимпийскую медаль. Исходим из того, что будет проведено полноценное расследование», — говорится в заявлении.

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что остался озадачен тем, сколько Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обрабатывало допинг-пробу Валиевой. Поздняков посчитал, что решение по допинг-пробе фигуристки могли намеренно задержать до окончания командного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Варвара Кошечкина
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