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Спорт

В России остались озадачены сроками обработки допинг-пробы Валиевой

В ОКР заявили, что пробу Валиевой могли намеренно задержать до конца командного турнира

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что остался озадачен тем, сколько Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обрабатывало допинг-пробу российской фигуристки Камилы Валиевой. Его слова приводит РИА Новости.

Поздняков посчитал, что решение по допинг-пробе фигуристки могли намеренно задержать до окончания командного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Он подчеркнул, что в соответствии с международными стандартами срок для загрузки пробы А составляет 20 дней с момента получения образца в лаборатории, а проба, взятая 25 декабря в Санкт-Петербурге, обрабатывалась практически месяц.

Ранее 11 февраля стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения от Олимпийских игр 2022 года в Пекине Валиевой. Причиной стал положительный результат спортсменки на триметазидин, обнаруженный в пробе от 25 декабря. Ее дело рассмотрит специальная комиссия до начала личного турнира на Играх.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой стало известно 9 февраля. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения командного турнира Олимпиады.

Анастасия Борисова
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