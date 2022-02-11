Ющенко рассказал подробности о госпитализации Зюганова

Лидеру КПРФ Геннадию Зюганову предложили лечь в больницу для исключения рисков. Об этом заявил его пресс-секретарь Александр Ющенко, слова которого приводит KP.RU.

«Он вчера поехал, и ему там предложили [полежать] пару-тройку дней, чтобы исключить всякого рода риски, быстренько профилактироваться», — рассказал Ющенко.

По его словам, у лидера партии был насморк и кашель. Температура у Зюганова была в норме. Также отмечается, что он не встречался с главой ЛДПР Владимиром Жириновским.

О госпитализации Геннадия Зюганова в московскую Центральную клиническую больницу (ЦКБ) стало известно 11 февраля. По словам Ющенко, сейчас Зюганов чувствует себя отлично и занят текущей партийной работой. Его слова подтвердил также первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Двумя днями ранее в ЦКБ попал Владимир Жириновский. У него выявили омикрон-штамм коронавируса. Сообщалось, что лидер ЛДПР две недели скрывал, что заболел COVID-19 из-за опасений, что информация об этом внесет ненужные сомнения в ряды сторонников вакцинации.

В данный момент состояние Жириновского стабильное, врачи оказывают политику всю необходимую медицинскую помощь.