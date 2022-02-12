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Юрист предупредил россиян о штрафах за перевозку алкоголя

Юрист Данилов рассказал о штрафах от 15 тысяч рублей за перевозку алкоголя сверх лимита

Фото: Pixabay

Ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор плюс» Василий Данилов рассказал о штрафах, которые грозят россиянам за перевозку алкоголя сверх лимита. Его слова передает агентство «Прайм».

Данилов предупредил, что перевозить по России алкогольную продукцию с содержанием этилового спирта больше 0,5 процента в объеме более десяти литров на человека можно только при наличии соответствующей маркировки от законодательства. Если ее нет, то с 2022 года гражданину грозит штраф в размере от 15 до 25 тысяч рублей.

В прошлом году сумма штрафа варьировалась от 3 до 5 тысяч рублей. По словам юриста, административная ответственность за незаконное перемещение физическими лицами алкоголя действует с января 2018 года, однако в этом году меры ужесточили.

Ранее директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский поделился способами, при помощи которых можно проверить, легален алкоголь или нет. По его словам, чаще всего подделывают крепкие напитки, в основном водку. Чтобы не попасться на подделку, можно воспользоваться приложением для смартфона «АнтиКонтрафакт Алко», которое разработало Росалкорегулирование.

Марина Совина
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