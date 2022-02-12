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Срок получения российского гражданства захотели сократить в четыре раза

МВД: срок получения гражданства России могут сократить с одного года до трех месяцев

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Срок рассмотрения заявлений на получение гражданства России в общем порядке могут сократить с одного года до трех месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Соответствующий законопроект в конце 2021 года в Госдуму внес президент России Владимир Путин. Согласно документу, ответственность за принятие решений о приеме в гражданство в отношении отдельных категорий лиц будет возложена на МВД. В частности, мера коснется лиц, на которых не распространяется упрощенный порядок приема, а также на получивших политическое убежище, беженцев и военнослужащих по контракту в Вооруженных силах России.

Также законопроект предлагает предоставить главе государства больше полномочий по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное получение российского гражданства. Кроме того, проект предполагает, что ряд тяжких преступлений против государства повлечет за собой прекращение российского гражданства.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал автоматически давать гражданство детям от смешанных браков, где бы они не находились. Его слова прозвучали на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Ксения Назарова
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