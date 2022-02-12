Оценен урон правительству ФРГ в случае отказа от запуска «Северного потока-2»

Отказ Германии от запуска «Северного потока-2» чреват многомиллиардными исками в арбитражных судах и навредит деловой репутации Берлина. Так возможный урон ФРГ оценил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, заявление вице-канцлера Германии Роберта Хабека о влиянии геополитических факторов на запуск газопровода можно расценить как «шлейф» визита немецкого лидера Олафа Шольца в США. «Шольц, несмотря на то, что он выходец из Социально-демократической партии, принадлежит к касте политиков-глобалистов, для которых особый режим трансатлантических отношений является приоритетом», — заявил Камкин.

Из-за этого немецкий канцлер оказался между двух огней: США с одной стороны и немецким бизнесом, озабоченным возможными многомиллиардными потерями, — с другой. Политолог предположил, что Шольц будет до конца пытаться лавировать, но может «соскочить» с проекта под давлением США, сославшись на мнение регулятора и технические тонкости: немецкое правительство уже предупреждало, что в случае несертификации газопровода компенсации выплачиваться не будут.

При этом отказ от газопровода чреват для коалиционного правительства серьезными политическими рисками. Камкин отметил, что немцы «голосуют кошельком, а не сердцем», а продолжение текущего курса, который привязывает здравый экономический смысл к «политике ценностей», по этим кошелькам больно ударит — и лишь больше подогреет недовольство населения правительством. «Нельзя пока говорить о возможном крахе коалиции, скорее всего, этого не произойдет. Но к следующим выборам социал-демократы могут прийти с крайне печальными результатами», — предположил он.

Ранее вице-канцлер Германии Хабек допустил влияние геополитической ситуации на запуск «Северного потока-2». При этом он отметил, что сертификация «Северного потока-2» будет проходить исключительно в соответствии с законодательством Европейского союза. До этого, 8 февраля, президент США Джо Байден по итогам переговоров с Шольцем пообещал остановить запуск российского газопровода в случае вторжения России на Украину.

