Газета Telegraph удалила статью о передаче ДНК британского министра России

Газета The Daily Telegraph удалила статью, в которой говорится, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс могла предоставить России свою ДНК во время сдачи ПЦР-теста на COVID-19 в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, ссылка на материал есть в Google-поиске, но при переходе по ней появляется сообщение о том, что страница не найдена. Копия веб страницы есть в кэше на серверах Google.

Статья британской газеты была опубликована в сети в пятницу, 11 февраля.

Причиной подозрений в краже ДНК стали сообщения о том, что президент Франции Эммануэль Макрон отказался от тестирования перед встречей с российским коллегой Владимиром Путиным, говорилось в статье.

В Кремле объяснили, что из-за отказа французского лидера делать ПЦР Путин и Макрон сидели за длинным столом. Дмитрий Песков уточнил, что Кремле с пониманием относятся к решению некоторых зарубежных лидеров не обмениваться ПЦР-тестами.