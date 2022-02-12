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Спорт

Российская лыжница поделилась эмоциями после награждения золотыми медалями Игр

Лыжница Ступак показала видео с эмоциями после награждения золотыми медалями Олимпиады

Кадр: @yulia_belorukova

Российская лыжница Юлия Ступак показала видео после получения золотых медалей Олимпиады в Пекине. Спортсменка опубликовала ролик на странице в Instagram.

На видео она запечатлена с коллегой по команде Натальей Непряевой после церемонии награждения. «Это кто тут? Это олимпийские чемпионки? Да, это мы!» — поделились эмоциями спортсменки. Девушки улыбались, танцевали и праздновали победу.

11 февраля российские лыжницы выиграли в эстафете четыре по пять километров на Олимпиаде в Пекине. В составе российской команды, помимо Ступак и Непряевой, выступили Татьяна Сорина и Вероника Степанова. На счету российской лыжной команды теперь шесть медалей Игр в Пекине.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Отечественные атлеты выступают на Играх под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР).

Дарья Коршунова
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