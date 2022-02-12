Раскрыты подробности телефонного разговора Путина и Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил российскому коллеге Владимиру Путину, что искренний диалог «несовместим с эскалацией». Подробности телефонного разговора лидеров двух стран раскрыло Agence France-Presse (AFP) со ссылкой Елисейский дворец.

«Макрон заявил Путину, что искренний диалог несовместим с эскалацией», — говорится в сообщении. Кроме того, президенты обсудили пути продвижения в реализации Минских соглашений. Агентство также отмечает, что лидеры стран выразили желание продолжить обсуждение условий стабильности и безопасности в Европе.

Разговор политиков продолжался 1 час 40 минут.

Ранее сообщалось, что в ходе беседы Макрон и Путин уделили главное внимание растущей напряженности «в российско-украинском кризисе». Известно, что 12 февраля российский лидер также планирует провести телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом.

До этого президент США Джо Байден назвал датой «вторжения» России на Украину 16 февраля. Несколько официальных лиц в Америке подтвердили заявление президента. Вашингтон во время переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО предупредил союзников, что непосредственному наступлению якобы будут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки».