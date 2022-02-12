Популярная рэперша поддержала модный тренд и восхитила фанатов

Популярная рэперша Меган Пит, более известная как Megan Thee Stallion, поддержала набирающий популярность в соцсетях модный тренд и опубликовала снимок с «мишурой» в волосах в своем Instagram-канале. Фанаты оценили образ звезды и принялись делиться комментариями под постом.

На опубликованном снимке Меган запечатлена в коротком черном платье, колготках в сеточку, подвязке того же цвета и парике, в который вплетены фиолетовые, серебряные и голубые нити. Образ дополнили серебряный браслет, кольца, ожерелье и легкий макияж на лице.

На снимок отреагировали подписчики звезды — они принялись обсуждать получившийся образ и выражать восхищение в комментариях к посту. «Кто сделал тебе этот маникюр? Можно рассмотреть его поближе, пожалуйста?», «Красотка», «Блестящие пряди напоминают мне о детстве, они создают вайб беспечности, мне это нравится», «Почему на Меган это смотрится круто, а когда это пробую я, то становлюсь похожей на одну из фигурок My little pony?», «Кто-нибудь знает, где можно найти такие же блестящие нити, как у нее?» — писали они.

Однако нашлись и те, кому образ не понравился. «Эти блестящие нити — банальное ребячество», — заявил один из пользователей платформы, комментируя фотографию.

Вернувшийся в моду тренд из 90-х и 2000-х с вплетенными в волосы тонкими блестящими нитями получил в соцсетях название «волосы феи». Как уточняет издание Allure, тренд поддержали такие знаменистости, как Бейонсе и Кэти Перри. Видео с хештегом #hairtinsel в TikTok к настоящему времени набрали более 88,9 миллионов просмотров.

Ранее парикмахер сделала укладку с помощью подручных средств на камеру и удивила пользователей сети. На размещенных кадрах видно, как специалистка разделила волосы на две части и обернула их вокруг праздничной гирлянды красного цвета, а затем закрепила концы резинкой. В конце клиентка показала полученный результат — легкие волны.