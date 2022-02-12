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Спорт

Российская скелетонистка прекратит выступления до разрешения конфликта в сборной

Cкелетонистка Никитина решила не выступать, пока существует конфликт в сборной России

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российская скелетонистка Елена Никитина прекратит выступления до разрешения конфликта в сборной. Ее слова передает ТАСС.

Она рассказала, что в команде существуют проблемы из-за скелетонов, на которых выступают спортсмены. Никитина пояснила, что в сборную пришел другой производитель инвентаря. Тренеры обязали спортсменов ездить на новых скелетонах, однако многие атлеты решили не менять старые. После этого руководство приняло решение, что те, кто не пересаживаются, будут бойкотированы.

«Я не говорю, что они плохие, у нас прекрасные были результаты с этими тренерами, с этим инвентарем. Просто, когда в команде разлад, никогда не будет никакого результата, это всегда так», — поделилась Никитина. Она отметила, что все друг на друга злятся. Спортсменка заявила, что не хочет выступать, если ничего не изменится. Скелетонистка решила отдохнуть и подождать, когда ситуация наладится.

Ранее Никитина рассказала о выступлении на Олимпиаде в Пекине. По ее словам, чуда не произошло, а морально уничтожена она была еще в середине сезона. «А внутри, к сожалению, война! Война между своими, которую мы все пытались скрыть уже очень-очень долгое время!» — написала Никитина, не раскрыв других подробностей.

Никитина — бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи и трехкратный призер чемпионатов мира. На Играх в Пекине она заняла 16 место.

Дарья Коршунова
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