Провалившаяся на ОИ российская скелетонистка рассказала о войне между своими

Российская скелетонистка Елена Никитина в своем Instagram высказалась о выступлении в двух стартовых попытках на Олимпиаде-2022 в Пекине.

По ее словам, чуда не произошло, а морально уничтожена она была еще в середине сезона. «А внутри, к сожалению, война! Война между своими, которую мы все пытались скрыть уже очень-очень долгое время!» — написала Никитина, не раскрыв других подробностей.

Никитина провалила первые две попытки на Играх в Пекине. Она занимает 18-е место и отстает от лидера на 1,65 секунды. Третья и четвертая попытки, по итогам которых будут определены призеры, состоятся в субботу, 12 февраля.

Никитина становилась бронзовым призером Олимпиады-2014 в Сочи. Она также трижды занимала третье место на чемпионатах мира.