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Спорт

Провалившаяся на ОИ российская скелетонистка рассказала о войне между своими

Скелетонистка Никитина заняла 18-е место после двух попыток на ОИ и заявила о войне внутри
Елена Никитина

Елена Никитина. Фото: @nikitina1992

Российская скелетонистка Елена Никитина в своем Instagram высказалась о выступлении в двух стартовых попытках на Олимпиаде-2022 в Пекине.

По ее словам, чуда не произошло, а морально уничтожена она была еще в середине сезона. «А внутри, к сожалению, война! Война между своими, которую мы все пытались скрыть уже очень-очень долгое время!» — написала Никитина, не раскрыв других подробностей.

Никитина провалила первые две попытки на Играх в Пекине. Она занимает 18-е место и отстает от лидера на 1,65 секунды. Третья и четвертая попытки, по итогам которых будут определены призеры, состоятся в субботу, 12 февраля.

Никитина становилась бронзовым призером Олимпиады-2014 в Сочи. Она также трижды занимала третье место на чемпионатах мира.

Алексей Гусев
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