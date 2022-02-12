Оппозиция Украины выдвинула требования к Зеленскому

Парламентская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) выдвинула свои требования к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Представители этой оппозиционной политической силы призвали главу государства выполнить минские соглашения или уйти в отставку. Заявление опубликовано на сайте партии.

«Выполнение Минских соглашений позволит прекратить противостояние в Донбассе и сохранить жизни украинских граждан, объединить страну», — говорится в сообщении. Кроме того, по мнению ОПЗЖ, стране в таком случае удастся восстановить целостность национальной экономики и преодолеть энергетический кризис, а также перенаправить бюджетные средства «с расходов на войну» на развитие страны и улучшение жизни граждан.

Также партия потребовала от президента организации продуктивной работы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске, согласования позиций в «нормандском формате» и принятия ряда законов, включая законы «об амнистии, об особенностях выборов на временно неподконтрольных территориях, об особом порядке местного самоуправления и конституционных положений об особом статусе Донбасса».

Представители оппозиции убеждены, что за «безответственность и безволие» властей жители Украины платят большую цену. «Продолжение конфликта ведет к новым человеческим жертвам, истощает экономику, разоряет украинские семьи и выталкивает людей из страны», — подчеркнули в ОПЗЖ.

В заключение партия добавила, что ее представители придерживаются мнения, что команда Зеленского не выполнила обещание «вернуть в Украину мир и должна уйти в отставку».

Ранее Щеленский призвал представить доказательства о якобы планируемом вторжении на Украину. Зеленский также счел важным для Украины быть готовой к любым шагам «с любой границы». Он добавил, что информации о возможной экскалации со стороны России стало слишком много.

Накануне датой «вторжения» России на Украину президент США Джо Байден назвал 16 февраля. Несколько официальных лиц в Америке подтвердили заявление президента.