Врачи рассказали о последствиях сна в незатемненной спальне

Заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова рассказала о последствиях сна в незатемненной спальне. Ее слова приводит URA.RU.

Половодова считает, что отсутствие полной темноты во время сна может привести к развитию онкологии. Дело в том, что при свете организм человека перестает вырабатывать мелатонин, который отвечает за его биологические ритмы. «Если не придерживаться этих правил, начнутся нарушения сна, что является одним из факторов развития онкологических заболеваний. Поэтому каждый человек должен создать все условия для сна», — подчеркнула специалист.

Врач-невролог, сомнолог Елена Царева также заявила о связи между нарушениями работы мелатонина и риском развития рака. «Гормон сна мелатонин вырабатывается в темноте, и чем ярче обстановка вокруг, тем ниже уровень его выработки», — подчеркнула она. Царева добавила, что сначала страдает психика, затем пищеварение и сердечно-сосудистая система, а в длительной перспективе повышается риск заболеть онкологией.

Ранее доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева предупредила об опасности популярной позы для сна. Так, она заявила, что если женщина спит на плече или руке своего партнера, она может столкнуться с защемлением лучевого нерва. Такое положение нарушает функции руки и вызывает онемение.