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В США разглядели тайное значение поездки Путина в Китай

The Hill: Путин заручился поддержкой Пекина для двойного удара по США в ходе поездки в КНР

Фото: Aleksey Druzhinin / Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Китай во время Олимпийских игр заручился поддержкой Пекина, чтобы в дальнейшем иметь возможность нанести двойной удар по позициям США в Евразии. Разглядевший тайное значение поездки автор опубликованной в The Hill статьи Гордон Чанг утверждает, что при поддержке КНР Россия сможет бросить вызов мировому сообществу.

В статье подчеркивается, что Москва во время визита российского лидера якобы получила «экономический спасательный круг» от Пекина — так автор назвал анонсированное Путиным заключение нефтегазовых сделок с КНР на сумму 117,5 миллиарда долларов. «[Президент Соединенных Штатов Джо] Байден говорил, что Вашингтон не хочет, чтобы "Северный поток-2" заработал, если Россия вторгнется на Украину. Однако российский президент оказался на шаг впереди», — отмечается в материале.

Колумнист считает, что новые договоренности между Китаем и Россией — своего рода послание западным странам, транслирующее объединение Москвы и Пекина, а также их готовность вступить в конфронтацию с Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что власти США выразили обеспокоенность сотрудничеством России и Китая на высшем уровне. По мнению высокопоставленного чиновника в американской администрации, недавняя встреча Путина и генерального секретаря ЦК КНР Си Цзиньпина свидетельствует о том, что Пекин считает действия Москвы в отношении Киева легитимными.

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Варвара Кошечкина
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