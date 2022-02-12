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Зюганов не смог навестить Жириновского в больнице

Председатель КПРФ Зюганов рассказал, что врачи пока не пускают к лидеру ЛДПР Жириновскому

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Оказавшийся в московской Центральной клинической больнице (ЦКБ) с признаками острой респираторной вирусной инфекции лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с KP.RU рассказал, что к находящемуся в том же лечебном учреждении лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому врачи пока не пускают.

Он отметил, что в связи с этим не смог навестить больного и побеседовать с ним. По его словам, глава партийной силы «запустил» свое здоровье.

О госпитализации Зюганова в столичную ЦКБ стало известно 11 февраля. Его пресс-секретарь Александр Ющенко сообщил, что председатель КПРФ чувствует себя отлично и занят текущей партийной работой. Ющенко также рассказал, что Зюганов лег в больницу в целях профилактики, поскольку хочет исключить всякого рода риски.

До этого сообщалось, что в ЦКБ с омикрон-штаммом коронавируса попал Жириновский. По данным «Коммерсанта», он две недели скрывал, что заболел COVID-19 из-за опасений, что информация об этом внесет ненужные сомнения в ряды сторонников вакцинации.

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Варвара Кошечкина
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