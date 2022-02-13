Желающих уехать с Байконура россиян расселят в России

Россияне, проживающие на Байконуре и желающие переехать оттуда в Россию, в 2022 году получат сертификаты на покупку жилья. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный источник.

По его информации, российские власти выделили 600 сертификатов — этого должно хватить на всех жителей города.

«Сейчас в очереди на отселение стоит 598 семей, в них человек — 1399. То есть практически все, кто стоят на отселение, должны сертификаты получить», — рассказал собеседник агентства.

Сертификат, по словам источника, позволяет получить, в среднем, 1,3 миллиона рублей на человека. Таким образом, полностью он покупку жилья в Росси покрыть не может. Отмечается, что уезжающие с Байконура россияне, чтобы добрать недостающую сумму, берут ипотеку или же справляются за счет ранее накопленных средств.

Ранее Заксобрание Иркутской области выступило с инициативой при расселении из аварийных домов давать россиянам индивидуальные жилые дома или компенсации на их строительство — если сами граждане выразят такое желание.

