Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Желающих уехать с Байконура россиян расселят в России

Источник РИА Новости сообщил, что желающих уехать с Байконура россиян расселят в России

Фото: Александр Каунас / «Коммерсантъ»

Россияне, проживающие на Байконуре и желающие переехать оттуда в Россию, в 2022 году получат сертификаты на покупку жилья. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный источник.

По его информации, российские власти выделили 600 сертификатов — этого должно хватить на всех жителей города.

«Сейчас в очереди на отселение стоит 598 семей, в них человек — 1399. То есть практически все, кто стоят на отселение, должны сертификаты получить», — рассказал собеседник агентства.

Сертификат, по словам источника, позволяет получить, в среднем, 1,3 миллиона рублей на человека. Таким образом, полностью он покупку жилья в Росси покрыть не может. Отмечается, что уезжающие с Байконура россияне, чтобы добрать недостающую сумму, берут ипотеку или же справляются за счет ранее накопленных средств.

Ранее Заксобрание Иркутской области выступило с инициативой при расселении из аварийных домов давать россиянам индивидуальные жилые дома или компенсации на их строительство — если сами граждане выразят такое желание.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине прокомментировали сообщения о запрете на въезд россиян в страну
Россиянам назвали наиболее выгодный способ взять ипотеку
Тарасова рассказала о единственной за всю жизнь похвале от матери
В США призвали Россию двигаться к деэскалации на Украине
Представительница от Украины на «Евровидении-2022» оказалась в базе «Миротворца»
Названы вредные для организма диеты
Желающих уехать с Байконура россиян расселят в России
В США обсудили подготовку к отражению кибератак России против Украины
Блинкен пообещал России жестко ответить в случае агрессии против Украины
США оставят часть сотрудников посольства на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.