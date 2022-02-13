В ДНР назвали причину затянутости конфликта в Донбассе

Единственный причиной затянувшегося на семь лет конфликта в Донбассе является желание Киева заболтать ситуацию, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью RT.

«Существует только одна причина, почему это все растянулось на семь лет, все эти пустые разговоры, все эти пустые попытки выдавить от Украины исполнение взятых на себя обязательств, — это необходимость затянуть время, заболтать ситуацию. Увы, но Украина с этим справляется», — сказал глава ДНР.

Пушилин также назвал бывшего президента Украины Петра Порошенко военным преступником и негодяем и отметил, что именно его политические действия и решения привели к затянутости конфликта в регионе.

Ранее Пушилин раскрыл число украинских военных у линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, Донецк фиксирует порядка 150 тысяч военнослужащих личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).