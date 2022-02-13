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В Совете Федерации прокомментировали слова Орбана о верховенстве законов ЕС

Сенатор Пушков: заявление премьера Венгрии о Евросоюзе отражает настроения народа страны

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о недопустимости верховенства законов Европейского союза (ЕС) над национальными законами стран-участниц отражает настроения венгерского народа. С таким комментарием выступил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Полагаю, пока это политическая риторика, но и она показательна. До недавнего времени лидеры стран-членов Евросоюза таких сомнений себе не позволяли. И это не просто слова, а отражение общественных настроений в Венгрии», — написал сенатор от Пермского края.

Ранее издание NTV привело слова Виктора Орбана, которые он произнес на собрании своих сторонников в Будапеште. Венгерский премьер-министр заявил, что Евросоюз ведет «джихад, священную войну», возвышая свое законодательство над национальным правом стран-участниц. По словам Орбана, если ЕС продолжит эту политику, Венгрия не сможет идти с ним по одному пути. При этом в NTV привели данные соцопроса, согласно которым 80 процентов венгров поддерживают членство страны в Евросоюзе.

12 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал санкционную политику в отношении России стратегической ошибкой Европейского союза. По его словам, санкции против Москвы являются тупиком. Политик подчеркнул, что Будапешт не способен изменить направление внешней политики ЕС и в связи с этим разработал и использует венгерскую модель.

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Николай Чигасов
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