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Власти Италии захотели снизить зависимость страны от российского газа

Замглавы МИД Италии Ди Стефано: необходимо снизить зависимость страны от газа из России

Фото: Karoly Arvai / Reuters

Власти Италии заявили о необходимости снизить зависимость страны от российского газа. На это обратил внимание замглавы итальянского МИД Манлио Ди Стефано, передает La Republica.

Дипломат подчеркнул, что Италия наряду с другими странами Европы зависит от узкого круга источников ресурсов — в частности, от России. Он отметил, что в начале года Москва почти вдвое сократила потоки газа, предназначенные для Рима по украинскому маршруту.

«Эта угроза нашей энергетической безопасности, вероятно, также продиктованная политическими соображениями, требует срочных действий», — заключил Ди Стефано. Он предложил увеличить поставки топлива из Алжира, Азербайджана и Туркмении.

Ранее немецкий политолог Александр Рар призвал Германию договориться с Россией об увеличении поставок газа. По его словам, потребности ФРГ в газе могут вырасти из-за энергетического перехода. Он отметил, что Россия остается основным поставщиком газа для Германии.

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Екатерина Андреева
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