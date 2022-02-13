Власти Италии захотели снизить зависимость страны от российского газа

Власти Италии заявили о необходимости снизить зависимость страны от российского газа. На это обратил внимание замглавы итальянского МИД Манлио Ди Стефано, передает La Republica.

Дипломат подчеркнул, что Италия наряду с другими странами Европы зависит от узкого круга источников ресурсов — в частности, от России. Он отметил, что в начале года Москва почти вдвое сократила потоки газа, предназначенные для Рима по украинскому маршруту.

«Эта угроза нашей энергетической безопасности, вероятно, также продиктованная политическими соображениями, требует срочных действий», — заключил Ди Стефано. Он предложил увеличить поставки топлива из Алжира, Азербайджана и Туркмении.

Ранее немецкий политолог Александр Рар призвал Германию договориться с Россией об увеличении поставок газа. По его словам, потребности ФРГ в газе могут вырасти из-за энергетического перехода. Он отметил, что Россия остается основным поставщиком газа для Германии.