Раскрыты подробности мощного землетрясения в Грузии

Сильное землетрясение в Грузии не вызвало разрушений и не привело к погибшим и пострадавшим, сообщил мэр Дманисского муниципалитета, в котором располагался эпицентр толчков, Коба Мурадашвили, передает InterPressNews.

По его словам, в населенном пункте «все мирно и спокойно». «Наш муниципалитет был эпицентром, однако разрушений, а также жертв не было», — раскрыл подробности руководитель. Он добавил, что после подземных колебаний перестало работать электричество, но сейчас оно восстановлено.

Мощное землетрясение произошло в 22:25 по местному (21:25 по московскому) времени. Толчки также ощущались в Армении, где магнитуда составила 5. В Азербайджане сила толчков была чуть меньше — 3,5. Подземные толчки почувствовали жители многих районов, в том числе столицы Грузии. Они сняли произошедшее на видео.