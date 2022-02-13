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Бегемоты поссорились на глазах у посетителей сафари и попали на видео

Жестокая часовая схватка двух бегемотов попала на видео

Бегемоты поссорились и подрались на глазах у посетителей сафари-парка в ЮАР, и попали на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

Гид и фотограф 35-летняя Эмили Уайтинг вела группу, когда заметила конфликт двух бегемотов. По ее словам, животные вели себя очень агрессивно, и она видела такое впервые. Женщина решила снять жестокую схватку на видео, думая, что она закончится достаточно быстро, однако бегемоты и не думали останавливаться.

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«Мы делали перерыв на кофе, а драка продолжалась весь час, пока мы там находились, и продолжалась после нашего ухода», — отметила Уайтинг. В итоге животные все же разошлись с миром, и ни один из них не получил серьезных травм.

Гид добавила, что обычно бегемоты очень сонные и совсем не соответствуют своей репутации агрессивных животных. Враждебность может возникнуть во время защиты потомства, но даже в таких случаях гиппопотамы редко убивают друг друга.

Ранее сообщалось, что два аллигатора подрались на берегу водоема на заднем дворе у жителя ранчо Лейквуд в американском штате Флорида. Рептилии сталкивали друг друга в воду.

Евгения Черкасова
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