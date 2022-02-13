Россиянка отдохнула на двух курортах Таиланда и выбрала лучший

Российская туристка, отдохнувшая на острове Самуи и в Паттайе, сравнила их преимущества и выбрала лучший курорт. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказала путешественница, до пандемии Самуи имел славу тихого острова для романтического или семейного отдыха, а Паттайю выбирали любители «русской тусовки», ночной жизни, большого выбора дешевого жилья и развлечений. Однако, по словам девушки, в 2022 году все изменилось.

«Туристов на Самуи почти нет, поэтому в прежнем режиме работают в основном рестораны тайской кухни и придорожные кафе для местных. Некоторые отели закрылись, пляжи возле них чистят волонтеры. После штормов некоторые "райские пляжи" острова выглядят устрашающе», — описала обстановку на Самуи россиянка.

По мнению автора блога, пандемия и, как следствие, отсутствие туристов, пошло на пользу Паттайе. Так, по ее наблюдениям, вода в море стала чище, а мусора на улицах меньше.

«Здесь по-настоящему курортная атмосфера! Утром тихо, вечером оживленно. Все реально дешевле: в супермаркетах цены ниже, чем на Самуи. Что уж говорить о массаже и еде в ресторанах», — добавила туристка.

Ранее в феврале российская туристка, побывавшая на отдыхе на тайском курорте Пхукет, раскритиковала местных жителей, описав их словами «готовы на все, лишь бы побольше содрать с немногочисленных туристов». По мнению путешественницы, из-за нескольких лет кризиса многие бюджетные рестораны и кафе были вынуждены закрыться, а те, кто продолжил работать, сильно завысили цены.