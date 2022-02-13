Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянка отдохнула на двух курортах Таиланда и выбрала лучший

Российская туристка рассказала, что на Самуи закрылось большинство отелей и ресторанов

Кадр: Саша Коновалова / YouTube

Российская туристка, отдохнувшая на острове Самуи и в Паттайе, сравнила их преимущества и выбрала лучший курорт. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказала путешественница, до пандемии Самуи имел славу тихого острова для романтического или семейного отдыха, а Паттайю выбирали любители «русской тусовки», ночной жизни, большого выбора дешевого жилья и развлечений. Однако, по словам девушки, в 2022 году все изменилось.

«Туристов на Самуи почти нет, поэтому в прежнем режиме работают в основном рестораны тайской кухни и придорожные кафе для местных. Некоторые отели закрылись, пляжи возле них чистят волонтеры. После штормов некоторые "райские пляжи" острова выглядят устрашающе», — описала обстановку на Самуи россиянка.

Материалы по теме:
Россияне полюбили зимовать в теплых странах. Где можно переждать русские морозы и почему это дешевле, чем жить в Москве?
Россияне полюбили зимовать в теплых странах.Где можно переждать русские морозы и почему это дешевле, чем жить в Москве?
11 января
«Это похоже на тюрьму» Истории россиян, которые решили отдохнуть за рубежом, но оказались в заточении из-за карантина
«Это похоже на тюрьму»Истории россиян, которые решили отдохнуть за рубежом, но оказались в заточении из-за карантина
8 февраля

По мнению автора блога, пандемия и, как следствие, отсутствие туристов, пошло на пользу Паттайе. Так, по ее наблюдениям, вода в море стала чище, а мусора на улицах меньше.

«Здесь по-настоящему курортная атмосфера! Утром тихо, вечером оживленно. Все реально дешевле: в супермаркетах цены ниже, чем на Самуи. Что уж говорить о массаже и еде в ресторанах», — добавила туристка.

Ранее в феврале российская туристка, побывавшая на отдыхе на тайском курорте Пхукет, раскритиковала местных жителей, описав их словами «готовы на все, лишь бы побольше содрать с немногочисленных туристов». По мнению путешественницы, из-за нескольких лет кризиса многие бюджетные рестораны и кафе были вынуждены закрыться, а те, кто продолжил работать, сильно завысили цены.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
В США составили списки экономических элит России для применения санкций
Мишура в волосах стала новым трендом благодаря TikTok
В Москве нашли последний действующий милицейский «стакан»
Власти Италии захотели снизить зависимость страны от российского газа
В США рассказали о причинах публикации разведданных по ситуации вокруг Украины
Россиянка отдохнула на двух курортах Таиланда и выбрала лучший
Россиянам дали советы по безопасному снятию денег в банкомате
Британские ученые оценили патогенность следующего штамма COVID-19
Российская конькобежка Голикова завоевала бронзу на Олимпиаде в Пекине
Пентагон отказался подтверждать информацию о начале вторжения России на Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.