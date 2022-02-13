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Опубликованы новые фото поверхности Марса

«Роскосмос» и ЕКА опубликовали новые фотографии Марса с аппарата ExoMars Trace Gas

Фото: ESA

Представители государственной корпорации «Роскосмос» и Европейского космического агентства (ЕКА) показали новый снимок Марса с частью равнины Аргир и кратером Гука. Фото опубликовано на официальном сайте ЕКА.

Изображение было сделано камерой Cassis на борту орбитального аппарата ExoMars Trace Gas (TGO) 1 февраля 2021 года. На фотографии изображена одна из зон «хаотического рельефа» ー беспорядочные группы камней разного размера и формы, конические насыпи, хребты, холмы с плоскими вершинами. Суммарно на Марсе выявлено около 30 таких областей.

Самой главной особенностью здесь являются тонкие усики ー темные следы от вихрей пыли, которые возникают как на Марсе, так и на Земле, когда теплый воздух быстро поднимается в более холодную зону. Эти вихри оставляют следы на поверхности планеты. Бороздки ориентированы с севера на юг, это указывает на преобладающие направления ветра.

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Аппарат прибыл на Марс в 2016 году и начал полноценную научную миссию только в 2018-м. TGO может не только отправлять изображения, но также заниматься мониторингом атмосферных газов планеты и определять места, которые могли бы хранить под поверхностью воду. Он будет ретранслировать данные для второй миссии ExoMars в 2023 году.

9 февраля ученые Университета Глазго в Великобритании раскрыли, что электролиз воды будет производить меньше кислорода на Луне и Марсе либо будет более энергозатратным, чем на Земле, из-за более слабой гравитации.

Результаты, опубликованные в Nature Communication, позволяют заранее понять проблемы, с которыми столкнутся космические колонии при потреблении ресурсов, доступных на небесных телах Солнечной системы.

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Дмитрий Сотак
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