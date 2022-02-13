Путин и Байден обсудили возможное вступление Украины в НАТО

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Джо Байденом обсудили возможное вступление Украины в НАТО. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, пишет «Российская газета».

Глава России отметил, что Киев способен втянуть Североатлантический альянс в прямое вооруженное противостояние с Москвой. Поясняя слова российского лидера, Ушаков напомнил, что украинские власти неоднократно заявляла о желании вернуть Крым силовым путем.

Ранее Ушаков заявил, что Путин и Байден говорили по телефону более часа. «Сегодняшний разговор прошел в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину. Это всем известно», — отметил он.