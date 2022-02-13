В центре Гамалеи заявили о безопасности назальной вакцины от коронавируса

Оснований считать, что назальная форма вакцины от коронавируса опасна, нет. Об этом заявил вирусолог, главный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Его слова в воскресенье, 13 февраля, приводит РБК.

«Вакцина не содержит активного размножающегося вируса. Вирус, который содержится в этой вакцине, способен заразить клетку, но не дает потомства. И вакцина после введения в мозг не пойдет. Идти просто нечему», — сообщил вирусолог.

Так он прокомментировал сделанное ранее заявление директора Центра глобальной вирусологической сети США Константина Чумакова. Тот выразил мнение, что назальная вакцина попадает в организм через находящиеся близко к мозгу человека каналы, а потому опасность ее попадания в жизненно важные органы, выше, чем при внутримышечном введении.

Ранее Альтштейн также сообщал, что вакцина в виде спрея дает меньше побочных эффектов. Кроме того, благодаря использованию назальной формы «Спутника V» интервал для ревакцинации от COVID-19 может быть увеличен.