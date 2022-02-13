Британские ученые оценили патогенность следующего штамма COVID-19

Следующий штамм COVID-19 может убить гораздо больше людей и обладать более выявленной патогенностью, чем дельта- или омикрон-штамм. К такому выводу пришли британские ученые, материал о новых коронавирусных угрозах представил The Guardian.

«Вариант "омикрон" не произошел от "дельты", а появился из совершенно другой части генеалогического древа вируса. Поскольку мы не знаем, откуда в генеалогическом древе вируса появится новый вариант ー мы не можем знать также и уровень патогенности. Он может быть как более, так и менее патогенным», — так оценил риски профессор-эпидемиолог Марк Вулхаус из Эдинбургского университета.

С тревожными выводами Вулхауса солидарны и другие ученые. Дэвид Набарро, специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по COVID-19, также согласен с непредсказуемостью и фактором случайности в вопросе мутации и распространения инфекции: «После "омикрона" вариантов будет больше, и если они будут более заразными, они будут доминировать. Они могут оказаться более смертельными или иметь более серьезное негативное влияние [на организм]», ーсчитает ученый.

Обсуждение последствий нового штамма происходит на фоне будущей отмены коронавирусных ограничений в Великобритании. Экспертное медицинское сообщество обращает большое внимание на наличие подробного плана у чиновников Криса Уитти и Патрика Валланса, ответственных за действия правительства в период COVID-19.

Планы по отмене мер, направленных на борьбу с коронавирусом, появились в правительстве Великобритании еще 19 января 2022 года. Джонсон тогда уточнил, что планируется отменить вакцинные паспорта, требование об обязательном ношении масок в общественных местах и транспорте и о переводе части сотрудников на удаленную работу.