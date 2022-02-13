Олимпийский комитет Украины призвал к миру во время Игр в Пекине

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины выступил с открытым обращением и призвал к миру во время Игр в Пекине. Заявление доступно на сайте организации.

В тексте утверждается, что спортсмены сборной Украины, выступающие на Олимпиаде, призывают к миру. В нем подчеркивается значение олимпийского переминия.

«Мы убеждены, что на спортивных площадках и в честной борьбе должны определяться сильнейшие, учшие и самые успешные», — говорится в обращении НОК Украины.

Украинский фигуристы Артем Даренский и Софья Голиченко проигнорировали рекомендации Минспорта Украины и общались на русском языке. Перед Играми украинским атлетам советовали избегать интервью на русском. Также украинцам запретили делаеть совместные фото с российскими атлетами.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.