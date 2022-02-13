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В ООН рассказали об изменениях миссии на Украине

Представитель генсека ООН заявил, что изменений присутствия миссии на Украине нет

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что каких-либо изменений по вопросу присутствия миссии ООН на Украине нет. Об этом он рассказал ТАСС.

На вопрос агентства о том, есть ли данные, которые указывают, что США выводят своих сотрудников из миссии ООН на Украине по аналогии с ситуацией с представительством ОБСЕ, представитель генсека ответил, что «изменений в присутствии ООН на Украине нет».

Некоторые СМИ сообщали, что ряд стран решили передислоцировать их наблюдателей ОБСЕ. После этого генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид уже заявила, что миссия продолжит выполнять мандат без перерыва.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выразил уверенность в невозможности войны на Украине, рассказал Дюжаррик. Генсек убежден, что военных действий на Украине не будет, и продолжает в это верить, заявил в ответ представитель Гутерриша.

Марина Совина
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