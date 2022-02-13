Песков объяснил Европе причину покупки газа по 1300 долларов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил Европе причину покупки газа по 1,3 тысячи долларов. Он заявил РИА Новости, что такая цена возникла в том числе из-за отказа от долгосрочных контрактов.

Песков отметил, что вопрос энергопоставок более чем актуален.

«Президент говорил по энергетическому взаимодействию — что все наши взаимодействия в области поставок энергоресурсов должны быть максимально прозрачными, исключительно рыночными и на основе долгосрочных контрактов. Вот то, от чего отошли европейцы, и теперь они покупают газ — я грубо говорю — не по 300, а по 1300. Актуально? Более чем», — сказал Песков.

Ранее Еврокомиссия в экономическом прогнозе на зиму 2022 года указала, что цены на газ в Европе, достигавшие в 2021 году рекордных значений, упадут только в 2023 году.

В декабре 2021 года стоимость фьючерсов на газ в Европе била исторические рекорды, приближаясь к 2200 долларам за тысячу кубометров, а затем пошла на спад.