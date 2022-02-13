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Песков объяснил Европе причину покупки газа по 1300 долларов

Дмитрий Песков объяснил Европе покупку газа по $1,3 тыс отказом от долгосрочных контрактов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил Европе причину покупки газа по 1,3 тысячи долларов. Он заявил РИА Новости, что такая цена возникла в том числе из-за отказа от долгосрочных контрактов.

Песков отметил, что вопрос энергопоставок более чем актуален.

«Президент говорил по энергетическому взаимодействию — что все наши взаимодействия в области поставок энергоресурсов должны быть максимально прозрачными, исключительно рыночными и на основе долгосрочных контрактов. Вот то, от чего отошли европейцы, и теперь они покупают газ — я грубо говорю — не по 300, а по 1300. Актуально? Более чем», — сказал Песков.

Ранее Еврокомиссия в экономическом прогнозе на зиму 2022 года указала, что цены на газ в Европе, достигавшие в 2021 году рекордных значений, упадут только в 2023 году.

В декабре 2021 года стоимость фьючерсов на газ в Европе била исторические рекорды, приближаясь к 2200 долларам за тысячу кубометров, а затем пошла на спад.

Марина Совина
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