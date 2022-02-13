Посол Франции на Украине обратился к соотечественникам из-за «угрозы» России

Посол Франции в Киеве Этьен де Понсен призвал соотечественников, находящихся на территории Украины, запастись едой, водой и теплой одеждой из-за напряженной ситуации в стране, об этом говорится в официальном заявлении дипломата.

При этом он не стал призывать граждан покинуть страну. По словам политика, прошедшие дни так и не привели к ожидаемой деэскалации. «Теперь мы советуем французским путешественникам отложить "все поездки на Украину" (а не только "второстепенные поездки")», — обратился он к гражданам из-за «угрозы» России.

Посол призвал соотечественников к повышенной бдительности и посоветовал иметь наготове все личные документы. «Рекомендуем вам для практических целей подготовить запасы воды, еды и теплой одежды, а также убедиться, что бак вашего автомобиля полон», — добавил он.

Ранее 35 стран рекомендовали своим гражданам покинуть Украину. Запад и Киев обвиняют Москву в подготовке нападения на Украину. При этом Кремль неоднократно говорил, что обвинения не имеют оснований.