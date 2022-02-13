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Президент Германии призвал Путина к миру в Европе

Президент Германии Штайнмайер призвал Путина искать пути к миру вместе с Европой

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Берлин призвал президента России Владимира Путина искать пути к миру вместе с Европой. С таким призывом обратился к российскому коллеге президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, передает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что Европа находится в ситуации угрозы военного конфликта по вине Москвы. «В эти дни мы узнали, что мир не является чем-то само собой разумеющимся, над ним нужно работать, в диалоге, а когда надо — при помощи ясности, сдерживания, решимости, все это нужно сейчас», — заключил он.

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Штайнмайер отметил, что западная демократия сильна, потому что она управляется самими гражданами. «Демократии не все одинаковы, но родственны внутренне в одном: мы не ищем конфронтации с внешним миром, мы хотим мирного соседства, взаимного уважения, это единый сигнал из Вашингтона, Парижа и Берлина», — добавил он.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби рассказал, что в случае начала военной эскалации между Москвой и Киевом солдаты США не будут воевать на Украине. По его словам, применение военнослужащих США даже для эвакуации американцев из Украины может повысить риск просчета и увеличить вероятность столкновения российских и американских вооруженных сил.

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Екатерина Андреева
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