Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Врач перечислил девять симптомов рака

Доктор Сибтейн назвал необъяснимые боли, потерю веса и кровотечения симптомами онкологии

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Специалист британской клиники Harley Street Clinic, онколог-консультант, доктор Амен Сибтейн в беседе с Daily Express перечислил девять главных симптомов рака. Его слова приводит РИА Новости.

К ним он отнес, в частности, продолжительные необъяснимые боли в любой части тела. Если они наблюдаются более трех недель, стоит немедленно обратиться к врачу. Особенно это касается ощущений в костях, подчеркнул Сибтейн.

Среди признаков, по которым можно заподозрить наличие у себя онкологии, доктор назвал также беспричинные кровотечения и потерю веса — они сигнализируют о серьезных нарушениях в работе организма.

Помимо этого, симптомами рака могут быть усталость, обильное потоотделение ночью, появление припухлостей, постоянный кашель и проблемы с глотанием, а также вздутие живота.

Ранее заместитель главврача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова рассказала, что сон в незатемненной спальне может привести к развитию онологии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В США составили списки экономических элит России для применения санкций
Врач рассказала о лечении выпадения волос после коронавируса
Стали известны возможные соперники сборной России по хоккею в четвертьфинале ОИ
Литва поставила на Украину ПЗРК Stinger
Свинья помогла мужчине пережить развод и смерть матери и стала его лучшим другом
Украинские военные устроили стрельбу в кафе в Донбассе
Посетителям столичного парка предложили покормить уток за деньги
Раскрыты действия солдат США в случае войны на Украине
Врач перечислил девять симптомов рака
В Белом доме не смогли назвать точную дату вторжения России на Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.