Врач перечислил девять симптомов рака

Специалист британской клиники Harley Street Clinic, онколог-консультант, доктор Амен Сибтейн в беседе с Daily Express перечислил девять главных симптомов рака. Его слова приводит РИА Новости.

К ним он отнес, в частности, продолжительные необъяснимые боли в любой части тела. Если они наблюдаются более трех недель, стоит немедленно обратиться к врачу. Особенно это касается ощущений в костях, подчеркнул Сибтейн.

Среди признаков, по которым можно заподозрить наличие у себя онкологии, доктор назвал также беспричинные кровотечения и потерю веса — они сигнализируют о серьезных нарушениях в работе организма.

Помимо этого, симптомами рака могут быть усталость, обильное потоотделение ночью, появление припухлостей, постоянный кашель и проблемы с глотанием, а также вздутие живота.

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