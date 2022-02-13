США оставят часть сотрудников посольства на Украине

Ключевые сотрудники американского посольства на Украине останутся стране, несмотря на срочную эвакуацию дипмиссии. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова приводит ТАСС.

«Команда ключевых сотрудников останется на Украине и вместе с нашими украинскими коллегами намерена упорно работать над урегулированием кризиса путем дипломатии и снижения напряженности», — сообщил Блинкен.

В ходе выступления на пресс-конференции в американском штате Гавайи госсекретарь напомнил, что 12 февраля США распорядились, чтобы большинство американцев, по-прежнему находящихся в посольстве США в Киеве, покинули Украину. Он отметил, то считает такую меру оправданной в условиях сложившейся напряженности.

Ранее посольство США на Украине сообщило, что Госдепартамент приказал дипломатам, не занимающим критически важные должности, покинуть Киев. Кроме того, Госдепартамент начал вывозить часть секретного оборудования и документации своего посольства в Киеве из-за непредсказуемости ситуации на Украине.

