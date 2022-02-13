Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США оставят часть сотрудников посольства на Украине

Госсекретарь Блинкен сообщил, что ключевые сотрудники посольства США останутся на Украине

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Ключевые сотрудники американского посольства на Украине останутся стране, несмотря на срочную эвакуацию дипмиссии. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова приводит ТАСС.

«Команда ключевых сотрудников останется на Украине и вместе с нашими украинскими коллегами намерена упорно работать над урегулированием кризиса путем дипломатии и снижения напряженности», — сообщил Блинкен.

В ходе выступления на пресс-конференции в американском штате Гавайи госсекретарь напомнил, что 12 февраля США распорядились, чтобы большинство американцев, по-прежнему находящихся в посольстве США в Киеве, покинули Украину. Он отметил, то считает такую меру оправданной в условиях сложившейся напряженности.

Ранее посольство США на Украине сообщило, что Госдепартамент приказал дипломатам, не занимающим критически важные должности, покинуть Киев. Кроме того, Госдепартамент начал вывозить часть секретного оборудования и документации своего посольства в Киеве из-за непредсказуемости ситуации на Украине.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине прокомментировали сообщения о запрете на въезд россиян в страну
Россиянам назвали наиболее выгодный способ взять ипотеку
Тарасова рассказала о единственной за всю жизнь похвале от матери
В США призвали Россию двигаться к деэскалации на Украине
Представительница от Украины на «Евровидении-2022» оказалась в базе «Миротворца»
Названы вредные для организма диеты
Желающих уехать с Байконура россиян расселят в России
В США обсудили подготовку к отражению кибератак России против Украины
Блинкен пообещал России жестко ответить в случае агрессии против Украины
США оставят часть сотрудников посольства на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.