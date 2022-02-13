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Раскрыты подробности инцидента со стрельбой в Среднеуральске

Открывший стрельбу в Среднеуральске мужчина планировал убить жену и покончить с собой

Кадр: Telegram-канал «Mash»

Открывший стрельбу в городе Среднеуральске Свердловской области мужчина планировал убить жену, а после покончить с собой. Подробности инцидента раскрывает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, личность мужчины раскрыта — его зовут Виктор Меньшиков. Правоохранители задержали злоумышленника. На допросе он пояснил, что супруга «постоянно его пилила» и он «не выдержал».

По предварительной информации, оружие у Меньшикова было зарегистрировано официально. На данный момент неизвестно, почему мужчина не довел свой план до конца. SHOT пишет, что в квартире было произведено два выстрела — огнестрельное ранение женщины, а также выстрел на кухне.

Ранее сообщалось, что Меньшиков открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры. Предположительно, сначала он застрелил жену, а затем начал целиться в прохожих, среди них пострадавших нет. В настоящее время двор оцеплен, на месте работает полиция.

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Виктория Кондратьева
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