Модные редакторы перечислили главные тренды весны 2022 года
Редакторы Glamour перечислили главные модные тренды весны 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.
Журналисты проанализировали прошедшие за последние несколько месяцев показы модных брендов, состоявшиеся в рамках мировых Недель моды, и составили список предметов гардероба, которые станут актуальными в нынешнем сезоне. Так, например, эксперты заявили, что популярность обретут брюки и джинсы с заниженной линией талии.
Помимо этого, в рейтинг Glamour попали мини-юбки и платья, белые брючные костюмы, наряды ярко-желтого цвета и колготки с необычными принтами. Вдобавок специалисты рекомендуют обратить внимание на вещи на завязках, крупные сумки, вязаную одежду и наряды с вырезами. Кроме того, эксперты посоветовали сочетать нижнее белье в повседневных образах.
По мнению журналистов, трендовыми станут плиссированные юбки, появившиеся в ассортименте брендов Erdem, Rejina Pyo, Sandy Liang и COS, а также одежда из кольчуги и предметы гардероба из прозрачный тканей: подобные наряды представлены в линейках марок Paul & Joe, Fendi & Peter Do, Tom Ford, Khaite, Bora Aksu и Versace.
Ранее в феврале модные редакторы портала Who What Wear назвали самые актуальные тренды в стиле 2000-х. Среди них стилисты выделили комбинезоны, юбки и топы с завязками и шнуровкой, вечерние наряды с перьями, а также мешковатые брюки и пиджаки свободного кроя.