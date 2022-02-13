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Модные редакторы перечислили главные тренды весны 2022 года

В список редакторов Glamour попали брюки и джинсы с заниженной талией и мини-юбки

Фото: Joel Ryan / Invision / AP

Редакторы Glamour перечислили главные модные тренды весны 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Журналисты проанализировали прошедшие за последние несколько месяцев показы модных брендов, состоявшиеся в рамках мировых Недель моды, и составили список предметов гардероба, которые станут актуальными в нынешнем сезоне. Так, например, эксперты заявили, что популярность обретут брюки и джинсы с заниженной линией талии.

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Помимо этого, в рейтинг Glamour попали мини-юбки и платья, белые брючные костюмы, наряды ярко-желтого цвета и колготки с необычными принтами. Вдобавок специалисты рекомендуют обратить внимание на вещи на завязках, крупные сумки, вязаную одежду и наряды с вырезами. Кроме того, эксперты посоветовали сочетать нижнее белье в повседневных образах.

По мнению журналистов, трендовыми станут плиссированные юбки, появившиеся в ассортименте брендов Erdem, Rejina Pyo, Sandy Liang и COS, а также одежда из кольчуги и предметы гардероба из прозрачный тканей: подобные наряды представлены в линейках марок Paul & Joe, Fendi & Peter Do, Tom Ford, Khaite, Bora Aksu и Versace.

Ранее в феврале модные редакторы портала Who What Wear назвали самые актуальные тренды в стиле 2000-х. Среди них стилисты выделили комбинезоны, юбки и топы с завязками и шнуровкой, вечерние наряды с перьями, а также мешковатые брюки и пиджаки свободного кроя.

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Майя Пономаренко
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