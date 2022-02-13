Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украинские военные провели учения недалеко от границ с Россией

Украинские военные провели учения со стрельбами в Донецкой области

Фото: РИА Новости

Украинские военнослужащие провели учения в Донецкой области недалеко от границ с Россией, в ходе которых произвели обстрелы из БМП-2, сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Донбассе в Facebook.

«В Донецкой области военнослужащие одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил выполнили учебно-боевые стрельбы из оружия БМП-2. На этой неделе основные боевые подразделения части в рамках плановых занятий по огневой подготовке отработали нормативы по штатному вооружению бронетехники, в частности, стрельбу с места по недвижимым целям и стрельбу с хода. Задачей было уничтожить вражеские БМП, пушки, группу пехоты и пулеметное обслуживание», — говорится в сообщении.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Киев наращивает силы и количество военной техники в Донбассе. Он отметил, что разведка и все данные свидетельствуют о том, что стягивание личного состава и техники идет по нарастающей со стороны Украины.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Киев запросил организовать встречу с Россией
Мощное землетрясение в Грузии попало на видео
Назван возможный способ попадания допинга в организм Валиевой
Канада начала передислокацию части военных из Украины
Россия заявила о «раздувающих ситуацию» вокруг Украины США
Украинские военные провели учения недалеко от границ с Россией
Посол Франции на Украине обратился к соотечественникам из-за «угрозы» России
На Украине захотели создать страховой фонд из-за угрозы прекращения полетов
Американцы отказались голосовать за Трампа и Байдена на следующих выборах
В России дали прогноз по ситуации на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.