Украинские военные провели учения недалеко от границ с Россией

Украинские военнослужащие провели учения в Донецкой области недалеко от границ с Россией, в ходе которых произвели обстрелы из БМП-2, сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Донбассе в Facebook.

«В Донецкой области военнослужащие одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил выполнили учебно-боевые стрельбы из оружия БМП-2. На этой неделе основные боевые подразделения части в рамках плановых занятий по огневой подготовке отработали нормативы по штатному вооружению бронетехники, в частности, стрельбу с места по недвижимым целям и стрельбу с хода. Задачей было уничтожить вражеские БМП, пушки, группу пехоты и пулеметное обслуживание», — говорится в сообщении.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Киев наращивает силы и количество военной техники в Донбассе. Он отметил, что разведка и все данные свидетельствуют о том, что стягивание личного состава и техники идет по нарастающей со стороны Украины.