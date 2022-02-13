Названа дата приостановки воздушного движения над Украиной

Воздушное движение над Украиной, скорее всего, приостановят с понедельника, 14 февраля. Дату приостановки движения назвал депутат Верховной рады Украины от фракции партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, передает РИА Новости.

Политик уточнил, что движение самолетов над украинской территорией приостановят с 16 часов по Киеву (17 часов по Москве). Он отметил, что одна из крупнейших страховых британских компаний разослала уведомления о том, что с завтрашнего дня прекращается страховка гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины.

«Собственники самолетов, которые находятся в лизинге, уже запрещают своим бортам залетать в воздушное пространство Украины», — рассказал Гончаренко. Так, по его словам, авиакомпания KLM отменила свои рейсы, Sky Up посадила рейс из Фуншала в Кишиневе и вскоре также появится запрет от Air France.

Депутат призвал украинцев, которые находятся за границей и планируют вернуться на родину, сделать это как можно скорее. Он подчеркнул, что в ближайшую неделю-две это будет сделать очень сложно.

Ранее стало известно о намерении властей Украины полностью закрыть воздушное пространство страны для самолетов на фоне действий западных страховых компаний. Так, по информации медиа, крупнейшие британские страховые компании вводят на территории страны воздушную блокаду.