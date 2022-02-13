Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Названа дата приостановки воздушного движения над Украиной

Депутат Рады Гончаренко: воздушное движение над Украиной приостановят с 14 февраля

Фото: Shutterstock

Воздушное движение над Украиной, скорее всего, приостановят с понедельника, 14 февраля. Дату приостановки движения назвал депутат Верховной рады Украины от фракции партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, передает РИА Новости.

Политик уточнил, что движение самолетов над украинской территорией приостановят с 16 часов по Киеву (17 часов по Москве). Он отметил, что одна из крупнейших страховых британских компаний разослала уведомления о том, что с завтрашнего дня прекращается страховка гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины.

«Собственники самолетов, которые находятся в лизинге, уже запрещают своим бортам залетать в воздушное пространство Украины», — рассказал Гончаренко. Так, по его словам, авиакомпания KLM отменила свои рейсы, Sky Up посадила рейс из Фуншала в Кишиневе и вскоре также появится запрет от Air France.

Депутат призвал украинцев, которые находятся за границей и планируют вернуться на родину, сделать это как можно скорее. Он подчеркнул, что в ближайшую неделю-две это будет сделать очень сложно.

Ранее стало известно о намерении властей Украины полностью закрыть воздушное пространство страны для самолетов на фоне действий западных страховых компаний. Так, по информации медиа, крупнейшие британские страховые компании вводят на территории страны воздушную блокаду.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Большунов стал двукратным олимпийским чемпионом на Играх в Пекине
Лыжник сборной России прокомментировал историческую победу в эстафете на Играх
Жители Москвы начали массово жаловаться на многотысячные счета за отопление
Самолеты продолжили летать над Украиной на фоне закрытия воздушного пространства
Россия поднялась в медальном зачете Олимпиады в Пекине
Названа дата приостановки воздушного движения над Украиной
В Оренбурге стая бездомных собак напала на ребенка
Россиянка побывала в Египте и посчитала выгодность системы «все включено»
Лизингодатель закрыл воздушное пространство Украины для авиакомпании SkyUp
Дизайн туалета в подмосковной электричке развеселил россиян
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.