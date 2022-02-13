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На Украине заявили об отсутствии необходимости закрывать воздушное пространство

В офисе Зеленского заявили, что Украина не видит смысла закрывать воздушное пространство

Фото: Офис Президента Украины

Украина не видит смысла закрывать свое воздушное пространство, заявил советник главы администрации президента страны Михаил Подоляк. Об этом в воскресенье, 13 февраля, пишет Reuters.

«Самый важный момент заключается в том, что сама Украина не видит смысла в закрытии неба. Это нонсенс. И, на мой взгляд, это чем-то напоминает своего рода частичную блокаду», — заявил Подоляк.

Ранее депутат Верховной Рады Украины от фракции партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что воздушное движение над Украиной, скорее всего, приостановят с понедельника, 14 февраля. Произойдет это около 17:00 по московскому времени.

Политик отметил, что одна из крупнейших страховых британских компаний разослала уведомления о прекращении страховки гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины.

В настоящий момент небо над Украиной остается открытым, государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков, заявило министерство инфраструктуры страны.

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Евгения Куликова
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