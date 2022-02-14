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Среда обитания

Азиатская страна использовала Будду для борьбы с мусором

В Таиланде начали делать буддийские амулеты из мусора, чтобы побороть кризис отходов

Фото: Shutterstock

Побороть кризис пластиковых отходов в Таиланде решили с помощью оберегов. В азиатской стране стали делать буддийские амулеты из собранных в море бутылок или рыболовных сетей, чтобы побудить жителей к переработке отходов, пишет Reuters.

Авторами инициативы выступили две тайские дизайнерские фирмы — Dots Design Studio и Qualy Design. Они использовали девять типов загрязняющих Мировой океан материалов и переработали их в приносящие удачу амулеты, которые популярны во многих странах Юго-Восточной Азии.

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На лицевой стороне изделия изображен Будда, а на обратной по-тайски написано слово «осведомленность», чтобы напомнить людям о важности правильного обращения с отходами и осознанного потребления. Как отмечают создатели экологичного оберега, таким образом им удалось установить связь между ответственностью за окружающую среду и тайской культурой.

Благословленные монахами амулеты можно приобрести в обмен на один килограмм пластикового мусора или за 100 тайских батов (235 рублей). Деньги с продажи изделий авторы инициативы направят на благотворительность. Однако нашлись и противники проекта, которые считают, что амулеты должны делать не из мусора, а из традиционных материалов — кости, дерева и металла.

В 2021 году в Таиланде из пластиковых отходов начали делать защитные костюмы от коронавируса. С помощью мусора жители страны смогли справиться с нехваткой средств индивидуальной защиты. Подобные комбинезоны не считаются стерильными, но обеспечивают минимальную защиту от заражения — их могут использовать врачи в «красных зонах» и монахи, занимающиеся кремацией жертв COVID-19.

Анна Аверьянова
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