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Кредитные организации попросили у Центробанка льготы по достаточности капитала

«Ъ»: Банки обратились к ЦБ с просьбой не учитывать убыток от переоценки ценных бумаг

Фото: Konstantin Kokoshkin/ Globallookpress.com

Кредитные организации обратились к Банку России с просьбой предоставить льготы по достаточности капитала и временно не учитывать убыток от переоценки ценных бумаг в этих расчетах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Расчет норматива достаточности капитала является одним из основных обязательных требований Центробанка. Среди обратившихся к регулятору — Россельхозбанк, ВТБ, Московский кредитный банк.

По предварительным оценкам Банка России, убыток от переоценки ценных бумаг в январе составил около 200 миллиардов рублей или 10 процентов от прогнозируемой прибыли банка. ЦБ полагает, что это не критично и сопоставимо с прибылью от прочих операций.

Регулятор также указал, что переоценка не обернется реальными потерями, кроме того, финансовые организации имеют достаточный резерв капитала, чтобы покрыть потенциальные риски.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку на один процентный пункт — до 9,5 процента годовых. Повышение стало восьмым подряд с марта прошлого года, когда ЦБ на фоне пандемии коронавируса и вызванного ею всплеска инфляции решил поднять ставку с рекордно низких 4,25 процента до 4,5 процента годовых. Предыдущее повышение состоялось 17 декабря и также составило один процентный пункт — с 7,5 до 8,5 процента.

Марина Совина
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