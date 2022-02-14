Женщина наняла телохранителя для защиты от жестокого мужа и вышла за него замуж

Жительница американского округа Юнион, штат Орегон, вышла замуж за телохранителя, которого наняла для защиты от агрессивного бывшего мужа. Об этом сообщает The Sun.

35-летняя Элиза Стивенс сбежала от жестокого партнера. Она боялась за себя и свою 13-летнюю дочь Грейси. Друзья посоветовали женщине обзавестись телохранителем.

Стивенс прислушалась к совету и наняла в качестве телохранителя 35-летнего друга Дерека Стивенса, с которым когда-то училась в школе. Мужчина переехал к ней.

Вскоре женщина стала понимать, что начала влюбляться в телохранителя, и призналась ему в этом. Учитывая свои чувства и то, как ее дочь привязалась к Стивенсу, она поставила ему ультиматум: или он начинает встречаться с ней, или они разрывают рабочие отношения.

Сначала мужчина отказался, но спустя две недели перезвонил и сказал, что тоже влюблен в Элизу. Пара поженилась, и с тех пор у них родились двое детей.

Позже Стивенс заявил, что это была любовь с первого взгляда. «Я знал, что женюсь на ней, как только увидел ее», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что 26-летняя жительница из США ушла от мужа к диджею, который работал на вечеринке в честь их свадьбы. Он был в браке уже 27 лет и столкнулся с теми же проблемами, что Уиллис, которая жаловалась, что ее муж предпочитал ей телевизор и компьютерные игры, в то время как она хотела «исследовать мир».