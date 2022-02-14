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Названы «тихие» признаки смертельно опасного заболевания

Врачи назвали боль и скованность в суставах, отеки и онемение симптомами рака кости

Фото: Pixabay

Специалисты британской организации Cancer Research UK назвали «тихие» признаки, которые могут говорить о наличии у человека рака костей. Примечательно, что зачастую симптомы смертельно опасного заболевания выглядят как ничем не примечательные обыденные проблемы со здоровьем. Об этом сообщает «Медик Форум».

Первое, на что врачи советуют обратить внимание, — это появление боли в суставах, которая может возникать у человека в любом возрасте. Порой пациенты не обращают должного внимания на ноющую боль, заглушая ее применением анальгетиков. Второе — появление отеков или разного рода припухлостей. Следует внимательно наблюдать за тем, как на теле проходят раны и ушибы. Если они долгое время не проходят — это может быть признаком рака кости.

Еще одним «звоночком», который не стоит игнорировать, является онемение. Как правило, оно появляется при развитии заболевания, когда опухоль растет и повреждает нервы. Наконец, заключительным признаком является скованность в суставах. Обычно, объяснение ей люди находят в своих повседневных делах, принимая истинные причины происходящего за физическое перенапряжение, подытоживают эксперты.

Ранее специалист британской клиники Harley Street Clinic, онколог-консультант, доктор Амен Сибтейн перечислил девять главных симптомов рака. К ним он отнес, в частности, продолжительные необъяснимые боли в любой части тела. Если они наблюдаются более трех недель, стоит немедленно обратиться к врачу. Особенно это касается ощущений в костях, подчеркнул Сибтейн.

Марина Совина
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