В России предложили запретить детям садиться за руль автомобиля

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая выступила за прямой запрет на передачу управления автомобилем детям. Соответствующее обращение она отправила на имя главы Госавтоинспекции Михаила Черникова, пишут «Известия».

Буцкая заявила, что актуальные правила дорожного движения в России необходимо доработать. Она предложила запретить детям садиться за руль автомобиля: подразумеваются те случаи, когда родители берут ребенка к себе на колени и позволяют ему «порулить».

«Это обычно происходит в сельской местности или других местах, где фактически нет движения. Но такое поведение подвергает жизнь ребенка и пассажиров опасности — он может отвлечься на что-то, может неправильно отреагировать. Это грубое нарушение, и наказание должно быть соответствующее», — подчеркнула она.

Депутат добавила, что она получает многочисленные жалобы от граждан на видеоролики известных блогеров в сети, на которых автомобилем управляют несовершеннолетние дети. «Меня буквально заваливают ссылками на видео, где дети едут за рулем на коленях водителя. И не всегда это пустая дорога», — рассказала Буцкая.

Член общественного совета при министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Мухортиков не поддержал инициативу депутата, поскольку ПДД уже не позволяют детям садится за руль. Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин напомнил, что это правило содержится в части 2.7 ПДД.

Однако отследить случаи нарушения не так просто. Председатель краснодарского отделения Всероссийского общества автомобилистов Владимир Коробчак призвал ужесточить наказание на нахождение ребенка за рулем машины: «существенно увеличить штраф» и допустить лишение прав на срок от трех до шести месяцев при повторном инциденте.

Ранее в России предложили ужесточить наказание за пьяную езду с детьми в машине. С такой инициативой выступил глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.