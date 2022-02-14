Зеленский заверил Байдена в надежной защите украинских городов

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе прошедшего телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом заверил его в том, что украинская столица и крупные города страны надежно защищены. Об этом сообщает ТАСС.

«Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Столица Украины, Киев, другие города нашего государства — Харьков и Львов, Днепр и Одесса — в безопасности и под надежной защитой», — сказал Зеленский, слова которого приводит офис президента Украины.

Также президент Украины подчеркнул, что украинская сторона «понимает все текущие риски, готова к любому развитию ситуации».

Кроме того, стороны обсудили способы достижения деэскалации и мира в рамках всех возможных переговорных форматов. Офис Зеленского раскрыл подробности о переговорах двух лидеров и сообщил, что они уделили внимание шагам для достижения десэкалации на Украине. Байден пообещал дать «быстрый и решительный» ответ на любую потенциальную агрессию против Украины.

13 февраля президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор. По результатам беседы они решили продолжать дипломатию для урегулирования украинского кризиса. Также лидеры стран обсудили ситуацию с безопасностью, экономические вопросы и санкции в отношении России.