Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Зеленский заверил Байдена в надежной защите украинских городов

Президент Украины Зеленский заверил Байдена, что крупные города страны надежно защищены

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе прошедшего телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом заверил его в том, что украинская столица и крупные города страны надежно защищены. Об этом сообщает ТАСС.

«Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Столица Украины, Киев, другие города нашего государства — Харьков и Львов, Днепр и Одесса — в безопасности и под надежной защитой», — сказал Зеленский, слова которого приводит офис президента Украины.

Также президент Украины подчеркнул, что украинская сторона «понимает все текущие риски, готова к любому развитию ситуации».

Кроме того, стороны обсудили способы достижения деэскалации и мира в рамках всех возможных переговорных форматов. Офис Зеленского раскрыл подробности о переговорах двух лидеров и сообщил, что они уделили внимание шагам для достижения десэкалации на Украине. Байден пообещал дать «быстрый и решительный» ответ на любую потенциальную агрессию против Украины.

13 февраля президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор. По результатам беседы они решили продолжать дипломатию для урегулирования украинского кризиса. Также лидеры стран обсудили ситуацию с безопасностью, экономические вопросы и санкции в отношении России.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский попросил у Байдена военной и финансовой поддержки для Украины
Политолог предложил «проверенную на Иране» альтернативу Минским соглашениям
Генетик спрогнозировал будущее дельта-штамма COVID-19
В России зафиксируют стоимость ритуальных услуг
МИД Чехии предупредил граждан о возможной приостановке полетов из Украины
Турецкая авиакомпания разрешила клиентам вернуть или поменять билеты на Украину
В Германии прокомментировали отъезд сотрудников миссии ОБСЕ из Донбасса
Объявление россиянки о поиске помощника для дочери возмутило пользователей сети
Названы два необычных симптома диабета
Американский SR-72 безнаказанно полетает над Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.