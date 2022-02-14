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США собрались предложить Украине кредитные гарантии на миллиард долларов

Fox: Вашингтон предложит Киеву один миллиард долларов суверенных кредитных гарантий

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

США собрались предложить Украине кредитные гарантии на сумму в один миллиард долларов. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает телеканал Fox.

Согласно данным телеканала, Вашингтон планирует передать Киеву миллиард долларов суверенных гарантий для успокоения опасений относительно вероятного начала войны. Утверждается, что об этом во время брифинга членов палаты представителей уведомил советник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан.

Инициатива позволит Украине разместить долговые обязательства под гарантии американского правительства, которые дадут ей возможность привлечь средства под меньший процент.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назвал превентивные санкции против России наиболее эффективным способом предотвратить эскалацию кризиса на границе и заставить Москву соблюдать свои обязательства. Уточнялось, что заявление прозвучало на пресс-конференции, состоявшейся после переговоров украинского лидера с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

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Варвара Кошечкина
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